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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi!

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Son dakika: Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi!
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Gelen son dakika haberine göre Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı kararıyla kısmi seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı.

Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek.

Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna havale etti.

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Ermeni hedeflerinin vurulma anı havadan görüntülendi
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