Son dakika.. Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğrayan Paşinyan açıkladı: 'Yüzlerce askerimiz kayıp'.. İstifa çağrılarına yanıt verdi

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlık Karabağ'daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeye devam ediyor. Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğratılan ve yapılan anlaşmanın ardından ülkesinde eleştirilerin hedefi olan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise art arda açıklamalar yapıyor.



Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısında, Karabağ’daki savaşta yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu belirterek, “Bazılarının hayatta olmasını umuyoruz. Dün daha önce ölü olarak bildirilmiş yaralı bir asker bulduk" dedi. İki tarafın çatışmada ölenlerin cenazelerini takas etme işlemlerinin tamamlanmasının ardından esir değişiminin de başlayacağını söyleyen Paşinyan, tüm cenazelerin iade edilmesinin ardından Ermenistan'da bir günlük ulusal yas ilan edileceğini ifade etti.



PAŞİNYAN İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu belirten Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.

Ülkede kendisine yönelik istifa çağrılarını ve bu yönde bir adım atıp atmayacağına ilişkin soru üzerine Paşinyan, "Benim gündemimde yalnızca ülkenin istikrarını ve güvenliğini sağlamak var." dedi.

Paşinyan, kendisine yöneltilen "Savaşın farklı dönemlerinde Ermenistan'a farklı anlaşmalar teklif edildi mi?" şeklinde soruyu ise şu şekilde yanıtladı:

"Hayır, farklı belgeler sunulmadı. Savaş öncesindeki Şuşa dahil toprakların Azerbaycan'a verilmesine yönelik mantık devam etti. Durum 2016'dan beri bu şekildeydi. Ermenistan tarafı bu teklifleri ertelemek zorundaydı. Söz konusu toprakları bırakmayı kabul etseydik savaşı engelleyebilirdik ama savaşmayı tercih ettik."



Ermenistan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda 2 bin 300’den fazla Ermeni askerinin öldüğü belirtilmişti.



Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan anlaşmaya göre, Dağlık Karabağ ve Laçin koridorundaki temas hattında bin 960 Rus barış gücü askeri yer alacak. Rusya şuana kadar bölgeye bin 168 askeri ekipman ile yaklaşık bin askerin gönderildiğini açıkladı.



Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü birliğinin komutanı General Rustam Muradov dün yaptığı açıklamada, tarafların ateşkese bağlı kaldıklarını ve savaş bölgesindeki durumun istikrara kavuştuğunu ifade etmişti.

SON GELİŞME: DIŞİŞLERİ BAKANI DA İSTİFASINI DUYURDU

Gelen son dakika bilgisine göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan da istifa etti.

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