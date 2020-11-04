BAKÜ (İHA)
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Son dakika haberi... Ermenistan'a bir darbe daha! Azerbaycan görüntüleri yayınladı.. İşte o anlar..
Son dakika haberi.. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hocavend yönündeki yüksekliklerden birinde Ermenistan'a ait “M-55” uçaksavar sisteminin nokta atışıyla imha edildiği kaydedildi. Bakanlık, uçaksavar sisteminin imha edildiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.
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