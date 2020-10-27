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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 16:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu!

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Son dakika gelişmesi... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’un yaralandığı o anları paylaştı. Görüntüde Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan’un yaralandığı o anları paylaştı. Görüntüde Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan güçlerine karşı büyük üstünlük kuran Azerbaycan, etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Son dakika: Azerbaycan, Dağlık Karabağın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ın da bulunduğu askeri konvoyu imha ettiği o anların görüntülerini paylaştı.

Görüntüde Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı. Öte yandan Azerbaycan medyası Harutyunyan’ın saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

Son dakika: Azerbaycan, Dağlık Karabağın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtardı.

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