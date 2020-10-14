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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 14.10.2020 - 17:47 | Son Güncelleme:

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çarpıcı açıklamalar!

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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çarpıcı açıklamalar!
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz" diyen Aliyev, şunları ifade etti:

"Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak."

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