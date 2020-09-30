Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" açıklaması yaptı.

Aliyev, Ermenistan'la yaşanan çatışmalarla ilgili olarak ülkesini sadece Pakistan, Afganistan ve Türkiye'nin desteklediğini belirtirken Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." dedi.