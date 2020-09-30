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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir"
GeriDünya Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir"
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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.09.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir"

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" açıklaması yaptı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur" açıklaması yaptı.

Aliyev, Ermenistan'la yaşanan çatışmalarla ilgili olarak ülkesini sadece Pakistan, Afganistan ve Türkiye'nin desteklediğini belirtirken Türkiye'ye verdiği destek için teşekkür etti. 

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." dedi.

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Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu Ermenistana büyük kayıplar verdirdi Sıcak çatışma devam ediyor..
Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu Ermenistan'a büyük kayıplar verdirdi! Sıcak çatışma devam ediyor..
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