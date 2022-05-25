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Son dakika: Ayrılıkçı Ukraynalılar için Rusya'dan 'Vatandaşlık' hamlesi!

#RUSYA#Ukrayna Savaşı#Vatandaşlık
Son dakika: Ayrılıkçı Ukraynalılar için Rusyadan Vatandaşlık hamlesi

AFP'de yer alan son dakika haberine göre Ukrayna ile girdiği savaşta bocalayan Rusya flaş bir hamle yaparak üstünlüğü ele geçirmeye çalışacak. Ukrayna'nın Rus ayrılıkçılarının yaşadığı üç bölge için 'vatandaşlık' kararı açıklayan Rusya'nın bu hamlesi dünya çapında büyük yankı yaratacak gibi görünüyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduya 24 Şubat’ta Ukrayna’da askeri operasyon düzenleme emrini vermesinin ardından önemli bir adım daha attı. Ukrayna'dan ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve Rusya tarafından tanınan Donbass bölgesindeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyeti topraklarında yaşayanların Rus vatandaşlığına geçişiyle ilgili daha önce kararname imzalayan Putin, yeni imzaladığı kararname ile bu çerçeveyi genişletti.

HERSON VE ZAPORJİYA DA DAHİL OLDU

Kremlin Bilgi Servisi tarafından Putin'in imzasını taşıyan kararnameye göre, Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgeleri de ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk topraklarında gösterilerek bu bölgelerde yaşayan halkın Rus vatandaşlığına kabulüne ilişkin talimat verildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Kararnamede Putin'in, 24 Nisan 2019 tarihli Rus vatandaşlığına geçiş prosedürlerinin hafifletilmesi kararına atıfta bulunularak, bu doğrultuda Ukrayna’nın belirli bölgelerinde yaşayanların Rus vatandaşlığına kabul edileceği aktarıldı. Kararname bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

REFERANDUM HAMLESİ Mİ?

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Rusya'nın bu hamlesinin bu bölgelerde yaşayan Rusya yanlısı ayrılıkçıları yanına çekmek ve olası bir 'Rusya'ya bağlanma' referandumunda başarılı olmak için yapıldığı düşünülüyor.

Herson'un referandum ile Rusya'ya katılacağı yönündeki iddialar hakkında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna halkının kendi kaderini kendisinin belirleyeceğini" açıklamıştı.

Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da sürdürdüğü taarruzlarda Herson ve Zaporijya'nın bir kısmı Rus ordusunun kontrolü altına geçmişti.

 

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#RUSYA#Ukrayna Savaşı#Vatandaşlık

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