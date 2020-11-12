Son dakika... Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı! Çarpıcı fotoğraf...

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ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir aranın ardından dün ilk kez Gaziler Günü dolayısıyla Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki anma töreninde görüntülenmişti.

Törende Trump'a First Lady Melania da eşlik etmişti. Fakat Associated Press haber ajansını objektiflerine yansıyan bazı fotoğraflarda, Melania'nın Trump'ın yanında durmadığı, hatta birkaç karede koluna bir askerin girdiği görüldü.

İngiliz tabloid basınına yansıyan haberlere göre; Melania'nın topuklu ayakkabılarıyla ıslak zeminde kaymamak için görevli askerden destek aldığını düşünenler de var.

Melania Trump'ın ayrılmak istediği yolundaki ilk iddia İngiliz Daily Mail gazetesinde yer almıştı. 2017'ye kadar Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görev yapan Omarosa Manigault Newmann, Trump-Melania ilişkisinin bitmek üzere olduğunu ve çiftin yataklarını çoktan ayırdığını öne sürmüştü. Newmann, Melania'nın Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkması ve boşanma için gün saydığını" iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimler sonrası yenilgiyi kabul etmemiş, herhangi bir kanıt göstermeden sandık başlarında oy çalındığını ve hile yapıldığını iddia etmişti.