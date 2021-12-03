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Son dakika: Avusturya'nın yeni başbakanı belli oldu!

#AVUSTURYA#BAŞBAKAN#Karl Nehammer
Son dakika: Avusturyanın yeni başbakanı belli oldu

Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim’de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz'un yerine başbakanlık koltuğuna geçecek isim belli oldu. İçişleri Bakanı Karl Nehammer partisi tarafından başbakanlığa seçileceğini duyurdu.

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Avusturya'da İçişleri Bakanı Karl Nehammer iktidarda yer alan partisi tarafından Sebastian Kurz'un yerine başbakanlığa seçileceğini duyurdu.

Nehammer yaptığı açıklamada "Partim OeVP tarafından oybirliğiyle yeni parti başkanı başbakan olarak aday gösterildiğimi duyurmak isterim." sözlerini kullandı.

Son dakika: Avusturyanın yeni başbakanı belli oldu

Nehammer'in açıklamasının ardından Avusturya Halk Partisi (ÖVP) de bir açıklama yaparak İçişleri Bakanı Karl Nehammer'in paritnin Genel Başkanlığına ve başbakanlığa seçildiğini resmen duyurdu.

Son dakika: Avusturyanın yeni başbakanı belli oldu

Avusturya’da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan eski Başbakan Sebastian Kurz 9 Ekim’de görevinden istifa etmiş, dün yaptığı açıklama ile de siyaseti tamamen bıraktığını duyurmuştu.

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#AVUSTURYA#BAŞBAKAN#Karl Nehammer

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