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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 14.11.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Son dakika: Avusturya'dan flaş 'kapanma' kararı!

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Son dakika: Avusturya'dan flaş 'kapanma' kararı!
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Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Avusturya hükümeti artan koronavirüs vakalarından sonra 'tam' kapanma kararı aldı. Kararın salı günü uygulanmaya başlanacağı ve 3 Aralık'a kadar devam edileceği bildirildi.

Reuters'da yer alan son dakika haberine göre Avusturya hükümeti artan koronavirüs vakalarından sonra 'tam' kapanma kararı aldı. Kararın salı günü uygulanmaya başlanacağı ve 3 Aralık'a kadar devam edileceği bildirildi.

Ülkede şu anda geceleri sokağa çıkma yasağını kapsayan kısmi karantina uygulamasına devam ediliyor. 

Hükümetten yapılan açıklamaya göre akşam 8 ila sabah 6 arasında uygulanan karantina uygulaması tüm güne çıkarılırken hayati önemde olmayan tüm iş yerleri de kapalı olacak. 

Ülkede orta öğretim kurumları uzaktan eğitime devam ederken daha küçük yaş grupları okula gitmeye, anaokulları da açık kalmaya devam edecek.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz  alınan yeni kararları bugün ilerleyen saatlerde düzenleyeceği basın toplantısında duyuracak.

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