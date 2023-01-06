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Son dakika: Avusturya'da silah sesleri! 1 ölü, 1 yaralı...

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#Avsuturya#Saldırı#Hava Üssü
Son dakika: Avusturyada silah sesleri 1 ölü, 1 yaralı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 11:08

Avusturya haber ajansı APA, Wiener Neustadt kasabasındaki bir hava üssünde çıkan çatışmada bir kişinin öldüğünü bir kişinin de yaralandığını duyurdu.

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Silahlı Kuvvetler sözcüsü Michael Bauer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Wiener Neustadt'taki havaalanı kışlasında açılan karşılıklı ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini bir askerin de yaralandığını belirtti.

Avusturya haber ajansı APA , nöbet tutan askerin bir tartışma sırasında ateş açtığını ve ardından üst rütbeli bir subay tarafından vurulduğunu bildirdi. Yerel basında çıkan haberlerde aralarında çatışma çıkan asker ve amirin daha önce de sorunlar yaşadığı belirtildi.

 

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#Avsuturya#Saldırı#Hava Üssü

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