Son dakika: Avusturya'da silah sesleri! 1 ölü, 1 yaralı...

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Silahlı Kuvvetler sözcüsü Michael Bauer, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Wiener Neustadt'taki havaalanı kışlasında açılan karşılıklı ateş sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini bir askerin de yaralandığını belirtti.

Avusturya haber ajansı APA , nöbet tutan askerin bir tartışma sırasında ateş açtığını ve ardından üst rütbeli bir subay tarafından vurulduğunu bildirdi. Yerel basında çıkan haberlerde aralarında çatışma çıkan asker ve amirin daha önce de sorunlar yaşadığı belirtildi.