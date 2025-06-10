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Son dakika... Avusturya'da okulda dehşet! En az 8 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Avusturya#Okul#Silahlı Saldırı
Son dakika... Avusturyada okulda dehşet En az 8 ölü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 11:49

Avusturya'da, bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti.

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Avusturya'nın Graz kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Medyada yer alan haberlere göre, çok sayıda öğrenci ve öğretmen de ağır yaralandı.

Avusturya polisi, okulun bulunduğu sokakta geniş çaplı operasyon başlattıklarını açıkladı. Ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Son dakika... Avusturyada okulda dehşet En az 8 ölü

Polis, halktan okul çevresindeki bölgeden uzak durmalarını ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını istedi.

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF, yaklaşık bir saattir polis operasyonunun kapsamlı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Avusturya gazetesi Krone, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. Avusturyalı yetkililer, henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

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#Avusturya#Okul#Silahlı Saldırı

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