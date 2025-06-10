Son dakika... Avusturya'da okulda dehşet! En az 8 ölü

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Avusturya'nın Graz kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda, en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Medyada yer alan haberlere göre, çok sayıda öğrenci ve öğretmen de ağır yaralandı.

Avusturya polisi, okulun bulunduğu sokakta geniş çaplı operasyon başlattıklarını açıkladı. Ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Polis, halktan okul çevresindeki bölgeden uzak durmalarını ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını istedi.

+++Aktuell läuft in der Dreierschützengasse in #Graz ein Polizeieinsatz. Bitte an die Anweisungen der Polizeikräfte halten. +++ #graz1006 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) June 10, 2025

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF, yaklaşık bir saattir polis operasyonunun kapsamlı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Avusturya gazetesi Krone, saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğünü iddia etti. Avusturyalı yetkililer, henüz bu bilgiyi doğrulamadı.

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