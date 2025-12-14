Son dakika... Avustralya'da silahlı saldırı: Kutlama sırasında ateş açıldı

Haberin Devamı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Avustralya polisi, olayı "terör saldırısı" diye tanımladı. Bölgede patlayıcı madde araması yapıldığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan kişiler hastanede tedavi alındı. Avustralya makamları, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu vurguladı.

12 KİŞİ ÖLDÜ, 29 YARALI VAR

Açıklamada, aralarında bir zanlının da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 29 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

POLİS VE ACİL DURUM EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısı yaptı.

Polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği, "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği açıklandı.