×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Avustralya'da silahlı saldırı: Kutlama sırasında ateş açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Avustralya#Sydney#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 12:11

Avustralya'nın Sydney kentinde bir kutlama sırasında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Polis, bölgeden uzak durulması uyarısı yaptı. Saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Haberin Devamı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 29 kişi yaralandı.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Avustralya polisi, olayı "terör saldırısı" diye tanımladı. Bölgede patlayıcı madde araması yapıldığı belirtildi.

Saldırıda yaralanan kişiler hastanede tedavi alındı. Avustralya makamları, bazı yaralıların durumunun kritik olduğunu vurguladı.

Son dakika... Avustralyada silahlı saldırı: Kutlama sırasında ateş açıldı

12 KİŞİ ÖLDÜ, 29 YARALI VAR

Açıklamada, aralarında bir zanlının da bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 29 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınBerlin’de Kiev diplomasisi.... Ukrayna’ya 2027’de AB üyeliği önerisiBerlin’de Kiev diplomasisi.... Ukrayna’ya 2027’de AB üyeliği önerisiHaberi görüntüle

Devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir şüphelinin de yaralı olduğu kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

Son dakika... Avustralyada silahlı saldırı: Kutlama sırasında ateş açıldı

POLİS VE ACİL DURUM EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Son dakika... Avustralyada silahlı saldırı: Kutlama sırasında ateş açıldı

Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısı yaptı.

Polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği, "şüpheli cisimlerin" incelenmesi için özel ekiplerin sevk edildiği açıklandı.

Gözden KaçmasınABDde üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Bölge kapatıldı... Saldırgan aranıyorABD'de üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! Bölge kapatıldı... Saldırgan aranıyorHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİsrail ordusu, Filistinli çocuğu öldürdüİsrail ordusu, Filistinli çocuğu öldürdüHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Avustralya#Sydney#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!