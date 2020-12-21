Son dakika...Avrupa'da mutasyon paniği!

Dünya Sağlık Örgütü, aynı mutasyonun Hollanda, Danimarka ve Avustralya'da da tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta tespit edilen yeni koronavirüs mutasyonunun virüsün beklenenden daha hızlı yayılmasına neden olduğunu ifade etmişti. Tespit edilen yeni mutasyonun virüsün orijinal halinden yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyleyen Johnson, hükümetin harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti. İngiltere'de vaka ve can kayıplarındaki artışın hızla devam etmesi nedeniyle uygulanan kısıtlamaların ağırlaştırılmasına karar verilmişti.

ALMANYA, İNGİLTERE İLE UÇUŞLARI 31 ARALIK'A KADAR ASKIYA ALDI

Almanya, İngiltere’de Kovid-19’un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 31 Aralık’a kadar İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Avrupa’da birçok ülke koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşları yasaklamaya devam ediyor. İtalya, Hollanda ve Belçika’nın ardından Almanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Kuzey İrlanda’dan Almanya’ya yapılacak uçuşların gece saat 00.00’dan itibaren askıya alınacağı ve yasağın ilk etapta 31 Aralık’a kadar geçerli olacağı aktarıldı. Ulaştırma Bakanlığı, yasağın Almanya'daki nüfusu korumak, yeni virüs türlerinin ülkeye girişini ve yayılmasını sınırlamak için alındığını ifade etti.

Alman medyasında yer alan haberlere göre ise federal hükümetin İngiltere’den Avrupa'ya olan tüm seyahatleri tamamen durdurmak istediği iddia edildi.

İTALYA HAVA TRAFİĞİNİ 6 OCAK'A KADAR DURDURDU



İtalya, Kovid-19’un İngiltere’de mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak’a kadar askıya alındığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere’ye olan uçuşları askıya almaya devam ediyor. Hollanda ve Belçika’nın ardından İtalya’da İngiltere ile olan hava trafiğinin 6 Ocak’a kadar askıya alındığını duyurdu.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklanmasının ardından bu ülkeyle olan hava yolu ulaşımının 6 Ocak tarihine kadar askıya alan bir kararnameyi imzaladıklarını aktardı. Sağlık Bakanı Speranza, Birleşik Krallık'tan son 14 gün içinde İtalya'ya gelmiş olan kişilere de test yapılacağını açıkladı.



Kararname ile ayrıca, son 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin İtalya'ya girişi ve buradan transit geçişleri de yasaklandı.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan 137 bin 420 testte 15 bin 104 yeni pozitif vaka tespit edildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1 milyon 953 bin 185’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 352 kişinin daha Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 68 bin 799’a yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 23 bin 384 kişinin daha iyileştiğini, aktif Kovid-19 vaka sayısının 620 bin 166’ya gerilediğini ifade etti.

İtalya'da yoğun bakımdaki Kovid-19 hastası sayısındaki düşüş devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, salgına ayrılan yoğun bakım yataklarının 41'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 743’e düştüğünü duyurdu.

İTALYA'DA DA TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, İtalya'da bir hastada İngiltere'de keşfedilen ve daha hızlı yayılan Kovid-19 mutasyonu tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere’de keşfedilen mutasyona uğramış Kovid-19 türü nedeni ile Avrupa’da birçok ülke alarm durumuna geçerek, İngiltere ile ulaşımları askıya aldı. İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, başkent Roma’da bulunan Celio Askeri Hastanesi'ndeki bir Kovid-19 hastasında İngiltere'de keşfedilen ve daha hızlı yayılan Kovid-19 mutasyonun tespit edildiğini aktardı.

Bakan Speranza, virüsün yeni türüne yakalanan kişinin birkaç gün önce Birleşik Krallık'tan İtalya'ya giriş yaptığını ve Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Luigi di Maio ise katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19’un yeni türünün bulaşma endeksini yüzde 0,5 oranında arttırabileceğini ifade etti.

Öte yandan İtalya, İngiltere’de keşfedilen Kovid-19’un yeni türü nedeni ile İngiltere ile hava trafiğini 6 Ocak tarihine kadar askıya aldığını, 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş kişilerin İtalya'ya girişleri ile transit geçişlerinin yasaklandığını ve Birleşik Krallık'tan son 14 gün içinde İtalya'ya gelmiş olan kişilere de test yapılacağını duyurdu.

ROMANYA, İNGİLTERE İLE TÜM UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Romanya, İngiltere’de Kovid-19’un mutasyona uğramasının ardından İngiltere ile olan uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Avrupa’da birçok ülke koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ile olan uçuşları askıya almaya devam ediyor.



Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa’nın ardından Romanya da İngiltere ile olan uçuşları askıya aldığını duyurdu. Romanya Ulusal Acil Durum Komitesi tarafından yapılan açıklamada,



İngiltere’nin yüksek epidemiyolojik risk arz eden ve Romanya’ya seyahat eden yolcuların karantinaya alınması zorunlu ülkeler arasına ekleme kararı alındığı belirtildi.

FRANSA, İNGİLTERE İLE TÜM ULAŞIMI ASKIYA ALDI



Fransa, İngiltere’de Kovid-19’un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile tüm ulaşımın askıya alındığını duyurdu.

Avrupa’da birçok ülke koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere’ye seyahat kısıtlaması getirmeye devam ediyor. İtalya, Hollanda, Belçika ve Almanya’nın ardından Fransa’da gece yarısından itibaren İngiltere ile tüm ulaşımın 48 saatliğine askıya alındığını duyurdu.



Fransa Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile karayolu, havayolu, denizyolu ve demiryoluyla yapılan mal taşımacılığı da dahil olmak üzere tüm seyahatlerin askıya alındığı aktarıldı.



DANİMARKA DA UÇUŞLARI DURDURDU



Pazartesi günü Danimarka Ulaşım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İngiltere'ye olan tüm uçuşlar 48 saatliğine durduruldu.





KUVEYT, İNGİLTERE'DEN UÇUŞLARI YASAKLADI



Kuveyt, İngiltere’de koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından İngiltere’den uçuşları yasakladı.

İngiltere'de son dönemde tespit edilen yeni vakalarda koronavirüsün (Kovid-19) yeni bir mutasyonunun görülmesinin ardından birçok ülke İngiltere'den uçuşları yasaklamaya devam ediyor.



Kuveyt Sivil Havacılık Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere’de tespit edilen Kovid-19’un yeni mutasyonu nedeniyle İngiltere’nin yüksek riskli ülkeler listesine eklendiği ve İngiltere’den yapılan uçuşların askıya alındığı duyuruldu.

İSRAİL'DEN SEYAHAT KISITLAMASI



Koronavirüsün (Kovid-19) mutasyon geçirmesinin ardından İsrail, İngiltere, Güney Afrika ve Danimarka’dan gelen yolculara seyahat kısıtlaması kararı aldı.

Korona virüs (Kovid-19) salgını dünya genelinde hızla yayılmaya devam ederken, İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un yeni bir mutasyonu ülke liderlerine yeni seyahat kısıtlaması kararları almaya zorluyor. Kovid-19’un mutasyon geçirmesinin ardından korona virüs gündemi ile toplanan İsrail kabinesi, yeni bir seyahat yasağı kararı aldı. Kabine, Güney Afrika, Danimarka ve İngiltere’den gelen yolcuların İsrail’e girişlerini ikinci bir emre kadar yasakladı. Söz konusu 3 ülkeden İsrail’e gelen İsrail vatandaşları ise diğer ülkelerden gelen vatandaşlardan farklı olarak Kovid-19 otellerinde 14 gün karantinaya alınacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabine toplantısında yaptığı konuşmada, “Derhal tüm dünyayı kapatmalıyız. Sadece iş adamlarının protokole göre uçmasına izin verin ve onlardan geri dönenleri sıkı bir karantina ile sınırlayın. Bu çok büyük bir adım, fakat bir sonuç varsa, buna ulaşmak zor olacak” dedi.

Seyahat yasağının ardından 30’dan fazla İsrail vatandaşı İngiltere’ye geri gönderildi

Alınan seyahat yasağı kararının ardından, İngiltere'den dönen 30'dan fazla İsrail vatandaşı ülkeye kabul edilmedi. İngiltere’den uçakla Ben-Gurion Havalimanı'na inen 30’dan fazla İsrailli karantinaya girmeyi reddetti. Nüfus ve Göçmenlik Dairesi, ilk başta İsrail vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verse de yetkililer yolcuların İsrail’e girişini reddetti. Yetkililer, karantinaya girmeyi kabul etmeyen vatandaşların, uçaktaki diğer yolcularla beraber İngiltere’ye geri gönderdi.

SUUDİ ARABİSTAN TÜM UÇUŞLARI ASKIYA ALDI



Suudi Arabistan, bazı ülkelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle, bir hafta süreliğine tüm uluslararası uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, İçişleri Bakanlığından yetkili bir kaynak, Sağlık Bakanlığının virüsün daha hızlı yayılan türüne ilişkin uyarıda bulunduğunu ve hükümetin, bu mutasyona ilişkin tıbbi bilgiler netleşene dek yeni önlemler aldığını belirtti.

Haberde, alınan önlemlere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Ülkeye daha önce giriş yapan yabancı uçakların geri dönüşüne izin verilecektir. Bunun dışında tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak bir hafta süreyle askıya alınmıştır. Bir haftalık geçici süre, bir hafta daha uzatılabilir.

Kovid-19 virüsünün bir türünün ortaya çıktığı Avrupa ülkelerinden, 8 Aralık'tan bu yana ülkeye giriş yapanlar, geldiği günden itibaren virüs testi yaptırarak evlerinde 15 gün karantinaya alınacak ve 5 günde bir testleri tekrarlanacak.

Söz konusu hızlı yayılan Kovid-19 virüsünün çıktığı ülkelerden son üç ay içinde gelmiş ya da o ülkelerden geçiş yapmış olanların Kovid-19 testi yaptırmaları gerekmektedir."

Habere göre, hızlı yayılan Kovid-19 türünün ortaya çıkmadığı ülkelerden yardım ve mal taşımacılığı da istisnalar içinde yer aldı.



FAS DA DURDURDU



Fas, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, bu ülkeyle hava yolu ulaşımını geçici süre durdurma kararı aldı.



Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, devlete ait Fas Havayolları Şirketi yaptığı yazılı açıklamada, yeni bir duyuruya kadar İngiltere ile gidiş-dönüş hava yolu ulaşımının askıya alındığını belirtti.



Şirket, iki ülke arasında seyahat için bileti bulunan yolcuların, biletlerini ileriki bir tarihe ya da başka bir Avrupa ülkesine ücretsiz şekilde değiştirebileceklerini yahut tazminatlarını alabileceklerini kaydetti.





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