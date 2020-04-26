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Dünya
DHA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 15:45,Son Güncelleme:

Son dakika... Avrupa'da gözler Portekiz'de! Ülkede korkutan artış

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Son dakika... Avrupa'da gözler Portekiz'de! Ülkede korkutan artış
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İspanya’da Corona Virüs ölümlerinde ve vaka sayılarında düşüş yaşanırken, Portekiz’de son günlerde Corona Virüs vaka sayısında artış yaşanıyor. Son 24 saatte 472 kişinin Corona Virüs testi pozitif çıktı, toplamda vaka sayısı 23 bin 864 kişiye ulaştı.

Portekiz sınır komşusu İspanya’da Corona Virüse bağlı ölümler düşüşe geçerken Portekiz’de vaka sayısında yükselme yaşandı. Bugün açıklanan veriler doğrultusunda ülkede toplam Corona Virüs vaka sayısı 23 bin 864 olurken, virüse bağlı ölümler 903 olarak açıklandı.

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