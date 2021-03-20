Son dakika: Avrupa sokakları karıştı! Kovid-19 protestolarına polis müdahale etti

Avrupa bugün birçok merkezinde düzenlenen Kovid-19 önlemleri protestolarıyla gündemde. Dünyayı dize getiren koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları etkisini göstermeye başlamış olsa da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor. Bu sayılar arttıkça ve mutasyonlu virüs korkusu büyüdükçe önlemler de yeniden sıkılaştırılmaya başladı.

Öte yandan başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede uygulanan önlem, yasak ve kapatma kararları halkın tepkisini çekmeye devam ediyor. Dünya çapında yayılan bu tepkiyle birlikte Avrupa şehirlerinde binlerce kişi sokaklara döküldü. Sıkılaşan önlemleri protesto eden kalabalıklarla güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandığı dikkat çekti. Uluslararası haber ajansları bu kentlerden fotoğraflar göndermeye devam ederken 51 ülkede gerçekleştirilen gösterilerde özellikle Almanya ve İngiltere'de polisin protestoculara sert müdahalede bulunduğu görüldü.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kendilerine "Vatansever Avrupa Muhalefeti" adını veren bir grup başbakan Angela Merkel'in koronavirüs politikalarını eleştirmek için sokaklara indi.

Avrupa'daki haber kaynakları bu gösterilerin sonucunda önlemler lehine karşı gösteriler de beklendiğini tahmin ediyor. Robert Koch Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre Almanya'da onaylanmış koronavirüs vakalarının sayısı 2 milyon 645 bini aşarken Kovid-19 ölümleri de 75 bine yaklaştı.

Hırvatistan'ın Zagreb, Osijek, Sibenik, Dubrovnik ve Split şehirlerinde de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında aldığı önlemler ve aşılama faaliyetlerine karşı gösteri düzenlendi. Başkent Zagreb'de Kral Tomislav Meydanı'nda toplanan maskesiz yüzlerce gösterici, ellerinde aşı ve salgın önlemleri karşıtı sloganların yer aldığı dövizler taşıdı.

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