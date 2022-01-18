Son dakika: Avrupa Parlamentosu başkanlığına Roberta Metsola seçildi

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Avrupa Birliği milletvekilleri Maltalı Roberta Metsola'yı yeni Parlamento Başkanı seçti.

Avrupa Parlamentosu, muhafazakar Maltalı Başkan Yardımcısı Roberta Metsola'yı yeni Başkan seçti. Avrupa Birliği milletvekilleri toplam 616 oy pusulasından 458 oyla Metsola'yı tek turda seçti.

Avrupa Parlamentosu'nda 2013'ten beri üyeliği bulunan ve 20 yıl sonra göreve gelen ilk kadın olan 43 yaşındaki Metsola, yasama tarihindeki en geç siyasetçi oldu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medya hesabında Metsola’yı tebrik ederek, “Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı olarak Roberta Metsola'yı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Avrupa Parlamentosu, Avrupa demokrasimizin atan kalbidir. Sizinle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyorum, sevgili Roberta” ifadelerini kullandı.

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Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak Metsola, yaşama meclisinin genel oturumlarının faaliyetlerini yönetecek ve oturumlar sırasında düzeni sağlayacak. Başkanın diğer görevleri arasında konuşmacılara söz vermek, yasaları imzalamak ve Avrupa Birliği zirvelerinin açılışında geleneksel olarak konuşma yapmak da yer alıyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) eski Başkanı David Sassoli, 11 Ocak'ta İtalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Sassoli, bağışık sistemindeki bozukluk nedeniyle 26 Aralık’ta İtalya'da hastaneye kaldırılmış, tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti. Eylül ayında da zatürre olan 65 yaşındaki Sassoli, Fransa’nın Strasbourg kentinde hastaneye kaldırılmış, Kasım ayında görevine yeniden dönmüştü.

AP Başkanlık görevi için bu ay sonunda oylama yapılması planlanmış, Sassoli yeniden aday olmayacağını belirtmişti.

Eski gazeteci Sassoli, Temmuz 2019'da 705 sandalyeli Avrupa Parlamentosu’nun başkanı olarak seçilmişti.