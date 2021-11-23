Son dakika: Avrupa koronavirüsün pençesinde... ABD'den flaş adım!

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Dördüncü dalgayla mücadele eden Avrupa bir kez daha kısıtlama haberleri ile gündemde.

Vaka ve ölüm sayılarının tırmanışa geçmesi üzerine ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yeni bir hamle yaptı.

CNN International'da yer alan habere göre, CDC seyahat listesini güncelledi ve Almanya ve Danimarka'yı 'çok riskli ülkeler' kategorisine ekledi.

CDC'nin 'Seviye 4' kategorisine giren bu ülkelerde son 28 gün içinde 100 bin kişi başına 500'den fazla vaka görüldü.

'Seviye 4' bildirimi herhangi bir kısıtlamayı beraberinde getirmiyor. CDC, ABD vatandaşlarını 'Seviye 4' bildirimi ile belirlenen yerlere seyahat etmekten kaçınmasını yönünde tavsiyede bulunuyor.

Dün Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn 'Muhtemelen bu kışın sonunda, Almanya'daki hemen hemen herkes aşılanacak, iyileşecek veya ölecek. Bu yüzden aşıyı acilen tavsiye ediyoruz' sözleri ile krizin boyutlarını gözler önüne sermişti.

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AVRUPA'DAN PEŞE PEŞE SERT ÖNLEMLER

Avusturya, Kovid-19 aşısının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıklayan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni kurallar Şubat ayında yürürlüğe girecek.

Rekor vaka sayıları ve düşük aşı oranlarının gözlendiği ülkeden aşı olmayan kişilere yönelik Pazartesi gününden itibaren en az 10 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Diğer birçok Avrupa ülkesi de vakalar arttıkça yeni önlemler alıyor.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da dahil olmak üzere ülkeler, kıta genelinde rekor vaka sayıları kaydedildiği için aşılanmamış insanlar üzerinde yeni kısıtlamalar açıkladılar.

Vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı Almanya'da da, aşı olmamış kişilerin bazı kamusal alanlara girişlerinin kısıtlanması planlanıyor.