Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı'ndan flaş Delta açıklaması

Son dönemde dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen Delta varyantı ile ilgili iyi bir haber geldi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) bugün yaptığı açıklamada, iki doz aşının koronavirüsün hızla yayılan Delta varyantına karşı koruma sağladığını söyledi.

Açıklama EMA'nın aşı stratejisini yöneten Marco Cavaleri'den geldi. Cavaleri, 'İki doz aşının koronavirüsün Delta varyantına karşı koruyucu olduğunu gösteriyor' dedi.

Cavaleri 'Son veriler aşıların sağladığı antikorların Delta'yı nötralize edebildiğini gösterdi. Bunlar çok güven verici haberler' dedi.

Cavaleri sözlerine şöyle devam etti;

'Şu anda Avrupa Birliği'nde onaylanan dört aşı (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson), Delta varyantı da dahil olmak üzere Avrupa'da dolaşan tüm varyantlara karşı koruma sağlıyor gibi görünüyor.'

Cavaleri, bugüne kadar elde ettikleri verilerin hamile kadınlarda Kovid-19 aşısı kullanımıyla ilgili güvenlik endişesi doğurmadığının da altını çizdi.

Öte yandan dünya genelinde 3 milyar 80 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı.

Çin 1 milyar 240 milyon doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 335 milyon 716 bin ile Hindistan, 326 milyon 52 bin ile ABD, 101 milyon 480 bin ile Brezilya, 77 milyon 590 bin ile İngiltere, 73 milyon 750 bin ile Almanya, 53 milyon 80 bin ile Fransa, 51 milyon 560 bin ile İtalya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 154,51 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı Malta'da 150,58, Seyşeller’de 140,31, San Marino'da 130,92, Bahreyn'de 124,72, İsrail'de 124,26, Şili'de 117,74, İzlanda'da 117,68, İngiltere'de 114,3, Moğolistan'da 113,47, Uruguay'da 113,29, Katar'da 109,16 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 50 milyon 53 bin 958 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 59,08 oldu. 34 milyon 894 bin 130 kişiye ilk doz, 15 milyon 159 bin 828 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 183 milyon 56 bini aştı, 3 milyon 964 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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