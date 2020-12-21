Son dakika... Avrupa İlaç Ajansı koronavirüs aşısına ilişkin kararını açıkladı: BioNTech ve Pfizer aşısına onay!

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kararının Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu tarafından tasdik edilmesi gerekiyor.



Toplantının ardından açıklama yapan EMA yetkilisi, BioNTech ve Pfizer aşısının yeni virüse karşı bağışıklık sağlamadığına dair herhangi bir bulgu bulunmadığını ifade etti.

Almanya ve diğer birçok Avrupa ülkesindeki yetkililer, 27 Aralık'ta aşılamaya başlamayı umduklarını söylediler.

Alınan karar aşıyı değerlendirmekten sorumlu EMA bilim insanlarının analizlerini diğer uzmanlara sunduğu ve şirketlerden alınan verileri incelediği kapalı oturumun ardından geldi.



Yetkililer aşının güvenli olup olmadığının anlaşılması için son günlerde olağanüstü çaba harcandığını ve birinci önceliklerinin insan sağlığı olduğunu söyledi.

ONAY GELDİ GELECEK!

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, kararın ardından yaptığı açıklamada EMA'nın Pfizer/BioNTech aşısını tavsiye etmesini övdü.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Leyen, "Avrupalılara güvenli ve etkili bir aşı temin etmedeki çabalarımızda belirleyici bir an" ifadesini kullandı.

AB Komisyonu'nun nihai onayı ise bu akşam vermesi bekleniyor.