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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 06.04.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı açıkladı... AstraZeneca aşısında flaş karar!

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Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı açıkladı... AstraZeneca aşısında flaş karar!

Son haftalarda koronavirüs aşılarında tartışmaların odağı haline gelen AstraZeneca aşısıyla ilgili flaş kararı Avrupa İlaç Ajansı (EMA) açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada aşı yaptıran kişilerde görülen ciddi 'kan pıhtılaşması' (tromboz) tehlikesinin aşıyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı son haftalarda aşı uygulanan kişilerde görülen ciddi yan etkiler yüzünden tartışmaların odağı haline gelmişti.

Birçok Avrupa ülkesi Oxford/AstraZeneca aşısını durdurma kararı almıştı. Almanya kararı açıkladı ve Fransa, İspanya, İtalya, Danimarka, Norveç ve İrlanda da onu takip etti. Bu kararın gerekçesi ise aşı olan bazı kişilerde çeşitli kan pıhtılaşması sorunları yaşanması. Bu sorunlarsa kişilerde ciddi sağlık problemlerine yol açtı hatta beyinlerini etkiledi.

Avrupa'da aşılarla ilgili en yetkili kurum olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) konuyla ilgili flaş bir açıklama yaparak değerlendirmeler sonucunda yan etkilerin aşıyla bağlantısını kabul ettiklerini açıkladı.

İngiltere'de Oxford-AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olan 18,1 milyon kişinin 30'unda kan pıhtısı geliştirdiği belirtilmişti. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumundan (MHRA) yapılan açıklamada, bu 30 kişiden 7'sinin 24 Mart itibarıyla öldüğü kaydedildi.

AstraZeneca aşısını neden durdurdular | 8 SORU 8 YANIT
AstraZeneca aşısını neden durdurdular? | 8 SORU 8 YANIT

Ölümler ve aşı arasında bir bağ olup olmadığı veya vakaların tesadüfü gelişip gelişmediğini belirlemek için araştırmaların devam ettiği açıklanmıştı. Ülkede, 9 Aralık-21 Mart arasında 15,8 milyon ilk, 2,2 milyon da ikinci doz Oxford-AstraZeneca aşısı uygulandığı bildirildi.

Son dakika: Avrupa İlaç Ajansı açıkladı... AstraZeneca aşısında flaş karar
HOLLANDA, OXFORD-ASTRAZENECA AŞISININ KULLANIMINI TAMAMEN DURDURDU

Hollanda'nın Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını tamamen durdurduğu bildirildi.

Hollanda medyasında çıkan haberde, belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri Birliği (GGD GHOR) yetkilisi, gelen raporlardaki yan etkiler ve ölümler sebebiyle AstraZeneca aşısının kullanımının tamamen durdurulduğunu açıkladı.

AstraZeneca aşısı randevularının iptal edildiği belirtilen haberde, diğer Pfizer/BioNTech aşısının uygulanmaya devam edileceği aktarıldı.

Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısına kapılarını kapattı
Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısına kapılarını kapattı!

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