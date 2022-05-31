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Son dakika: Avrupa Birliği'nden Rus petrolü açıklaması

#Avrupa Birliği#Rusya#Petrol
Son dakika: Avrupa Birliğinden Rus petrolü açıklaması

AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ithalat yasağı konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ithalat yasağı konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Michel, yasağın Rus petrol ithalatının 2/3'ten fazlasını kapsadığını ifade etti. 

AB'nin tepe yöneticisi, anlaşmanın Rus savaş makinesinin finansmanın devasa kaynağını keseceğini ifade etti. Son yasak, Brüksel'deki zirvede Rusya'ya karşı onaylanan altıncı yaptırım paketinin bir parçası. Charles Michel, AB'nin Rusya'nın en büyük bankasını ve devletin sahibi olduğu üç yayın kuruluşunu hedef alan vurucu yaptırımları da onayladığını duyurdu. 

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#Avrupa Birliği#Rusya#Petrol

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