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Dünya
Reuters
Haber Giriş: 06.01.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Son dakika: Avrupa Birliği'nden flaş aşı kararı

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Son dakika: Avrupa Birliği'nden flaş aşı kararı
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Son dakika haberleri: Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) ABD'nin Moderna koronavirüs aşısını onayladığı bildirildi.

ABD'nin Moderna aşısı Avrupa'dan onay alan ikinci aşı oldu.

Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan Moderna aşısının kullanıma sunulabilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanması gerekiyor.


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