Son dakika: AstraZeneca - Oxford aşısına ilk onay İngiltere'den geldi!

AstraZeneca ve Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından onaylandı.

Geçtiğimiz gün AstraZeneca CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşının Kovid-19’a karşı yüzde 95 koruyacağını ve Pfizer/BioNtech ile Moderna aşıları kadar etkili olacağını açıklamıştı.

AstraZeneca-Oxford aşısı, bu yılın ilk aylarında geliştirilmiş, ilk gönüllüye nisan ayında uygulanmıştı.

İngiltere, aşıdan 100 milyon doz sipariş etti.