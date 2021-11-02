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Son dakika: Aşılanmamışlar için Kovid-19'dan ölüm riski 32 kat daha yüksek!

#Koronavirüs#Kovid Aşısı#İngiltere
Son dakika: Aşılanmamışlar için Kovid-19dan ölüm riski 32 kat daha yüksek

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat sürerken virüs ile ilgli yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni veriler, aşılanmamışlar için Kovid-19'dan ölüm riskinin 32 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) dünyanın dört bir yanından çeyrek milyara yakın insana bulaştı.

Dün 5 milyon ölüm barajını aşan virüs ile ilgili pek çok araştırmaya imza atılıyor. Bu sayede virüsü daha iyi tanıyor ve önlemlerimizi ona göre alıyoruz.

Bilim dünyasından gelen son haber aşı olmanın faydasını bir kez daha gözler önüne serdi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden alınan veriler ışığında yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı.

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Veriler, aşılanmamışlar için koronavirüsten ölüm riskinin 32 kat daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

Çalışma aşı olmamış yetişkinlerde koronavirüsten ölüm oranı 100 binde 849.7 olarak belirlendi. Bu oran tam aşılı olanlar için 100 binde 26.2, sadece ilk dozunu almış yetişkinler için 105.3 olarak açıklandı.

Çalışmanın yapıldığı İngiltere salgından en çok etkilenen 4. ülke konumunda. 9 milyondan fazla kişiye virüsün bulaştığı ülkede 140 bin 672 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kovid-19'da en fazla can kaybı 766 bin 299 ile ABD'de kaydedildi.

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Bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile İngiltere, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.

Son dakika: Aşılanmamışlar için Kovid-19dan ölüm riski 32 kat daha yüksek

İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti.

Halen 18 milyon 334 bin 203 hastanın tedavisi sürüyor.

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#Koronavirüs#Kovid Aşısı#İngiltere

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