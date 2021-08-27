Son dakika: Aşıda yan etki tartışmalarına son noktayı Oxford Üniversitesi koydu!

Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. 4 milyondan fazla hayata mal olan virüs ile mücadele dünyanın dört bir yanında sürüyor.

Salgına karşı elimizdeki en güçlü silah aşılar! Dünya genelinde 5 milyar dozdan fazla aşı yapıldı. Ancak aşı karşıtlığı pandeminin sona ermesi önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

Aşı karşıtlarının en büyük argümanlarından birisi daha bilim insanları tarafından çürütüldü.

Aşı karşıtları AstraZeneca'nın kan pıhtılaşmasına neden olduğunun altını çizerek bu kararlarını savunuyordu.

Ancak İngiltere'de yapılan bugüne kadarki en kapsamlı araştırmaya göre, virüse yakalanan kişilerde kan pıhtılaşması riski, Kovid-19 aşısı olanlara kıyasla 'çok daha yüksek'.

29 MİLYON KİŞİ İNCELENDİ

Oxford Üniversitesi tarafından yapılan araştırma kapsamında İngiltere'de Nisan ayına kadar testi pozitif çıkan veya aşı olan 29 milyon kişinin tıbbi kayıtları mercek altına alındı.

Virüse yakalanan her 10 milyon kişiden 12 bin 614'ünde kan pıhtılaşması görüldü. Bu sayı aşı olanlarda her 10 milyonda 66 olarak saptandı.

Başka bir deyişle kan pıhtılaşması riskinin aşı olmayanlarda daha yüksek olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.

Öte yandan koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 214 milyon 945 bini aştı.

Salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ise virüs nedeniyle son 24 saatte 1442 kişi hayatını kaybetti, ülkedeki toplam can kaybı 632 bin 310'a çıktı.

California, 4 milyon 280 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 520 bini aşkın vakayla Teksas ve 3 milyon 71 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısında California 65 bin 399 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Teksas'ta 55 bin 798, New York'ta ise 54 bin 100 olarak kayıtlara geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 73'üne en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 202 milyon 500 binden fazla kişiye ilk doz, 171 milyon 773 binin üzerinde kişiye ikinci doz aşı yapıldı.

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