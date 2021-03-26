Son dakika: Aşı krizi büyüyor: Fransa'dan İngiltere'ye 'şantaj' suçlaması

İngiltere - AB krizinde ipler iyice gerildi. Geçtiğimiz günlerde Merkel'den, Ursula von der Leyen’in ‘tedarik yasağı’ önerisine destek gelmiş, Merkel İngiltere ve AB arasında yaşanan aşı krizini "AstraZeneca ile bir sorunumuz var" sözleriyle değerlendirmişti.

Sputnik'te yer alan son dakika haberine göre Fransa'dan İngiltere'ye çok sert 'şantaj' suçlaması geldi.

Mart ayının ilk günlerinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson AB'ye İngiltere'nin aşı ihracını engellediği iddiaları yüzünden çıkışmış, AstraZeneca aşısıyla ilgili yan etki iddialarıyla birlikte kriz giderek kontrolden çıkıştı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, İngiltere'yi Kovid-19 aşıları teslimatıyla ilgili 'şantaj' yapmakla suçladı.

Johnson "Açıkça söylüyorum, bir tek aşı ya da aşı bileşeninin ihracatını engellemiş değiliz. Bu salgın küresel sağlık konusunda hepimizi aynı tarafa çekmeli; aşı milliyetçiliğinin her şekline karşı duruyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Fransa ise Bakan Le Drian'ın bir Fransız radyo kanalına yaptığı açıklamasıyla duruma farklı bir boyut getirerek İngiltere'yi suçladı. Le Drian açıklamasında "Bu oyunu bu şekilde sürdüremezseniz; bu bir anlamda şantajdır. Zira insanları ilk doz aşılarını olmaları için teşvik ettiniz ve şu anda elinizde ikinci doz aşı bile yok." ifadesini kullandı.

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