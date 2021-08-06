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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 06.08.2021 - 12:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Apple'dan çocuk istismarına karşı flaş adım!

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Son dakika: Apple'dan çocuk istismarına karşı flaş adım!

Apple, çocuk istismarı ile mücadele kapsamında devreye sokacağı yeni özelliklerini duyurdu. Şirket, bu yeni teknolojiyi Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ni (NCMEC) bilgilendirmek için kullanacağını ve bu merkezin de ABD genelinde kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışacağının altını çizdi.

 

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone tarafında oldukça önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirket çocuk istismarına karşı yeni planını duyurdu. Engadget'ta yer alan habere göre, Apple bulut servisi iCloud'a yüklenen görselleri otomatik olarak tarayacak.

Şirket tarama kapsamında bu görselleri halihazırda veri tabanına kaydedilmiş olan çocuk istismarı görselleriyle karşılaştırılacak.

ABD'de kullanıma girmesi için çalışma başlatılan bu sistem sayesinde bir eşleşme sağlanırsa söz konusu fotoğraf bir Apple çalışanı tarafından incelenecek.

Son dakika: Appledan çocuk istismarına karşı flaş adım

Bu aşamadan sonra Apple bir çocuk istismarı durumu belirlerse güvenlik güçlerini bilgilendirecek. Şirket iOS ve iPadOS'un yeni sürümleriyle birlikte bu sistemin kullanıma gireceği bilgisini paylaştı.

Açıklamada sistemin kullanıcıların mahremiyetini korumaya özen göstereceğinin de altı çizildi.

Ayrıca 'Mesajlar' uygulaması, cinsel içerikli fotoğraflar gönderdikleri veya aldıklarında çocukları ve ebeveynlerini uyaracak.

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Apple'ın paylaştığı bir ekran görüntüsüne göre bildirimlerden biri, 'Bu sizin hatanız değil, ancak hassas fotoğraflar ve videolar size zarar vermek için kullanılabilir' ifadeleri yer alıyor.

Şirket, bu yeni teknolojiyi Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ni (NCMEC) bilgilendirmek için kullanacağını ve bu merkezin de ABD genelinde kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışacağının altını çizdi.

 

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