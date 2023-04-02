Son dakika: Antony Blinken ile Sergey Lavrov telefonda görüştü

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılarak, “Bakan Blinken, Rusya'nın ABD vatandaşı bir gazeteciyi kabul edilemez şekilde tutuklamasına ilişkin ABD'nin ciddi endişesini iletti” denildi.

Blinken’ın Lavrov’dan ABD’li gazetecinin derhal serbest bırakılmasını istediği aktarılan açıklamada, Bakan Blinken’ın görüşmede ayrıca haksız yere gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın da derhal serbest bırakılması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Blinken ve Bakan Lavrov’un görüşmede diplomatik misyonların çalışmalarını devam etmesine izin veren bir ortam oluşturulmasının önemini ele aldıkları aktarıldı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığına akredite olan ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri Evan Gershkovich'in casusluk şüphesiyle Yekaterinburg kentinde 30 Mart’ta Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından gözaltına alınmıştı. Lefortovo Bölge Mahkemesi ise Gershkovich’in 29 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.