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DHA
Haber Giriş: 20.12.2020 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika...Amazon Nehrinde kaplumbağa seli

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Son dakika haberleri...Brezilya’daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS), Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntüledi. Plajdaki kaplumbağaların oluşturduğu görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Brezilya’daki Vahşi Yaşamı Koruma Derneği (WCS) Amazon Nehri boyunca kumlu plajdan çıkan binlerce Dev Güney Amerika Nehri kaplumbağasını görüntülerini yayınladı.

Binlerce kaplumbağanın sahili kapladığı anlar görenleri şaşırttı. WCS Brezilya koruma uzmanları, plajdan birkaç gün içinde yaklaşık 100 bin kaplumbağa yavrusunun sahile çıktığı belirtti. WCS tarafından görüntülenen kaplumbağa seli, sosyal medyada dikkat çekti.

EKOLOJİK SİSTEME EN BÜYÜK KATKIYI ONLAR SAĞLIYOR

Dev Güney Amerika Nehir Kaplumbağası, Latin Amerika’daki en büyük tatlı su kaplumbağası olarak bilinirken, 1 metre uzunluğa ve 90 kg ağırlığa ulaşabiliyor.

Kaplumbağalar, Amazon Nehri koridorları boyunca bitki örtüsünün yenilenmesine yardımcı olan tohumları dağıtarak, ekolojik sistemde önemli ölçüde katkı sunuyor.

Son dakika...Amazon Nehrinde kaplumbağa seli

Son dakika...Amazon Nehrinde kaplumbağa seli

Son dakika...Amazon Nehrinde kaplumbağa seli

Son dakika...Amazon Nehrinde kaplumbağa seli

Son dakika...Amazon Nehrinde kaplumbağa seli

Son dakika...Amazon Nehrinde kaplumbağa seli

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