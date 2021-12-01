Son dakika: Almanya'nın Münih kentinde patlama

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
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Almanya'nın Münih kentindeki tren istasyonunun önünde bir patlama gerçekleşti. Patlamada henüz can kaybı ya da yaralı bildirilmezken olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Patlamanın, Donnersbergerbruecke istasyonu yakınlarındaki inşaat çalışmaları sırasında meydana geldiği bildirildi.
Münih polisi henüz bir can kaybı bildirmedi.
Bölgede tren seferleri şimdilik durduruldu. Polis, "Yakın bölgenin dışında herhangi bir tehlike yok" dedi.
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