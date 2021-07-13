Son dakika... Almanya'dan zorunlu aşı açıklaması: Merkel son noktayı koydu!

Koronavirüste ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının hızla tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte yeniden alarma geçildi. Son derece bulaşıcı olan Delta varyantı ülkeleri yeni önlemler almak zorunda bırakırken zorunlu aşı tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un dün açıkladığı hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, tüm hastane ve bakımevi personeline aşıyı zorunlu hale getirmesi büyük yankı uyandırmıştı.

Fransa'nın ardından Almanya'dan da zorunlu aşıya ilişkin açıklama geldi. Başbakan Angela Merkel'in az önce yaptığı flaş açıklamada zorunlu aşıya karşı olduğunu açıklaması ve Kovid-19 aşı programının gönüllülük esasına dayanması gerektiğini söylemesi Almanya'nın bu konudaki tavrını ortaya koymuş oldu.

Merkel açıklamasında salgının henüz bitmediğini ve 4. dalganın aşı, sosyal mesafe ve daha çok test ile önlenebileceğini söylerken 18-59 yaş grubunda aşılamada %85'li kotaya ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

Kovid-19 aşılarının zorunlu olmayacağının altını çizen Merkel gönüllülük esasına inandıklarını ve her gün daha fazla Alman vatandaşının aşı yaptırmaya devam edeceğine olan inancının tam olduğunun altını çizdi.

ETİK KURULU BAŞKANINDAN DA MERKEL'LE PARALEL AÇIKLAMALAR GELDİ

Almanya Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx, ülkede belirli gruplara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirilmesine ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Buyx, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Etik Kurulunun belirli koşullarda bazı meslek gruplarında çok dar ve sınırlı şekilde aşı zorunluluğu getirilebileceği üzerine düşünülebileceğini belirttiğini anımsatarak, "Ancak bu koşulların geçerli olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Bir taraftan risk altındakileri korumanın başka yolları bulunduğunu, diğer taraftan da çeşitli meslek grupları için Almanya'da, Fransa'dakinden çok daha iyi aşılama oranları bulunduğunu ifade eden Buyx, "Sağlık çalışanları ve öğretmenler için gerçekten harika aşı oranlarımız var. Bu yüzden buna hiç ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Etik Kurulu Başkanı Alena Buyx

Buyx, Almanya Etik Kurulunun bir diğer üyesi Wolfram Henn'in okullar ve kreşlerde çalışan personele aşı zorunluluğu getirilmesini istediğinin hatırlatılması üzerine de bunun Henn'in kendi görüşü olduğunu, böyle bir uygulamanın gerçekleştirileceğine inanmadığını söyledi.

Almanya'da 12-17 yaş grubu için genel bir aşı tavsiyesi yapılmadığından ve 12 yaşın altındakiler için Avrupa Birliği'nden (AB) onay almış aşı bulunmadığı için gençler ve çocukların durumuyla ilgili endişe taşıdığını belirten Buyx, bu grubu salgında korumak için şimdiden önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Almanya'da halkın yüzde 58,7'sine Kovid-19 aşısının ilk dozu, yüzde 43'üne de ikinci dozu uygulandı.

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