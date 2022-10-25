Son dakika... Almanya'dan sürpriz Ukrayna hamlesi

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Savaş ülkenin doğu bölgelerinde can almaya devam ederken Almanya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleşti.

Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'acil' kodu ile abonelerine geçti.

Alman basını Steinmeier'in Zelenski ile görüşeceğini yazdı.

NİSAN AYINDA DİPLOMATİK KRİZ YAŞANMIŞTI

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek için başkent Kiev’e planladığı ziyaretin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini açıklamıştı.

Polonya’nın başkenti Varşova’yı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda’nın Litvanya, Letonya ve Estonya cumhurbaşkanlarıyla Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ortak bir ziyaret düzenlenmesini önerdiğini belirten Steinmeier, “Bu ziyaret için hazırdım. Ama kabul etmeliyim ki, Kiev’de istenmiyordum” sözlerini kullanmıştı.

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Kiev’den konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak muhtemelen Cumhurbaşkanı Steinmeier’in, Federal Dışişleri Bakanlığı döneminde Rusya ve Putin ile olan yakın ilişkileri nedeniyle Zelenski’nin kendisini kabul etmek istemediği yorumları geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i Kiev’de görmek istememesi, iki ülke arasında diplomatik ve politik gerginliğe yol açmış ve savaşın ilk aylarına damga vurmuştu.

SCHOLZ'DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Öte yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da yaptığı son açıklamada "Ukrayna ihtiyaç duyduğu sürece onlara yardım etmeye devam edeceğiz." diyerek desteğini bir kez daha açıkladı.

Olaf Scholz "Ukrayna'nın yeniden inşası 'kuşaklar' ötesi bir görev ve bu görev şimdi başlıyor" dedi ve Zelenski'nin yardım talebinin karşılanacağını altını çizdi.