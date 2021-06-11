Son dakika... Almanya'dan flaş Türkiye kararı

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile birlikte pek çok ülke için seyahat uyarısı yayınlayan Almanya yeni bir açıklamada bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas bugün günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın çoğu ülke için seyahat uyarısını 1 Temmuz'dan itibaren kaldıracağını açıkladı.

Buna göre, son 7 günde 100 bin kişide 50 - 200 vakalık enfeksiyon oranları kaydeden ülkeler artık “risk bölgesi” olarak kabul edilmeyecek.

Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı da 1 Temmuz itibari ile kaldırılacak. TRT Berlin Muhabiri İlhan Atasoy, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki Türkiye bölümünün güncellendiğini ve Türkiye'de her 100 bin kişide vaka ortalamasının 50 olduğu bilgisinin yer aldığını belirtti.

Başka bir deyişle Türkiye, ortalama vaka sayısı 200'ün altında olduğu için Almanya'nın 1 Temmuz kararları kapsamında seyahat uyarısının kaldırılacağı ülkelerin arasında yer aldı.

CNN Türk Berlin Temsilcisi, Erhan Merttürk ise Almanya'nın seyahat uyarısında bulunduğu ülkelere giden vatandaşları için 'sorumluluk kendisine aittir' uyarısı da yaptığının altını çizdi.

Yani Alman vatandaşları seyahat uyarısı bulunan bir ülkeye gider ve burada Kovid-19 kaparsa Almanya sağlık masraflarını karşılamayacağını açıklamıştı. Alınan son karar ile Türkiye'ye seyahat edecek Almanlar için bu uygulama da son bulacak.

Mass bu kararı açıkladığı konuşmasında Almanya vatandaşlarının giderek daha fazla Kovid-19'a karşı aşılanması ile normalleşme sürecinin geri geleceğinin altını çizdi.

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