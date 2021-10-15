Son dakika... Almanya'dan flaş koalisyon açıklaması: Ön anlaşmaya varıldı!

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Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada, Almanya'da Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve liberal FDP'nin ülkenin bir sonraki hükümetini kurmak için bir ön anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Merkez soldaki Sosyal Demokrat Parti'den Scholz, bir metin üzerinde anlaşıldığını belirtti ve bunun, bir hükümetin kurulabileceğini açıkça gösteren çok iyi bir sonuç olduğunun altını çizdi.

SEÇİMLERDE SPD BİRİNCİ GELMİŞTİ



FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için öncelikle Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

FDP ve Yeşiller, SPD ile hükümet kurma amacıyla görüşmelere başlama kararı almıştı.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller yüzde 14,8 oy almıştı.