Son dakika: Almanya'dan flaş aşı açıklaması

Almanya'da aşı çalışmalarını yürüten Paul Ehrlich Enstitüsü, Covid-19 aşısıyla ilgili açıklama yaptı. Ensitüsü'nün direktörü Klaus Cichutek, aşının 1. ve 2. faz denemelerinin başarıyla tamamlandığını belirtirken aşının hazır olacağı tarih konusunda da bilgi verdi.

Klaus Cichutek, yaptığı açıklamada Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Cichutek yaptığı açıklamada aşının testlerinin sürdürülmesinde etkinliğinin ve güvenliğinin en önemli faktör olmaya devam edeceğinin altını çizerken aşı onayının 2020 sonunda ya da 2021 başında alınacağını duyurdu.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise aşıda 3. faz denemelerin çok önemli olduğunu ve bu denemeler tamamlanmadan aşıya onay vermeyeceklerini bildirdi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya için önemli olanın aşıyı ilk üreten olmak değil en güvenli ve etkin aşıyı bulmak olduğunu ifade etti.

Spahn, aşı geliştirirken zaman kazanmak için acele etmeyeceklerini, aşı için AB'nin güvenlik protokollerini uyguladıklarını söyledi.

Aşının onay alındıktan sonra 2021 ortalarında kullanıma hazır olacağını açıklayan Alman yetkililer, Covid-19 aşısında çeşitlilik olmasının aşının işe yaraması için olumlu bir durum olacağını, kendilerinin de nüfus sayısından daha fazla üretim yapacaklarını çünkü aşı adayının başarılı olup olmayacağının henüz açıklığa kavuşmadığını belirttiler.

Sağlık Bakanı, Almanya'nın aynı zamanda 26 milyon doz grip aşısı stoğuna sahip olduğunu da belirtti.