Son dakika: Almanya'daki seçim sonuçları Avrupa'yı sarsabilir! Kopuş sinyali geldi...

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Almanya Seçim Kurulunun açıkladığı geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 28,6 ile genel seçimi önde tamamladı. Almanya Seçim Kurulu, genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU, oyların yüzde 28,6'sını alarak seçimi önde tamamladı. Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 10,4 puan artırarak yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer alıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 16,4 oy oranıyla üçüncü, Yeşiller Partisi ise yüzde 11,6 ile dördüncü sırada bulunuyor. Sol Parti ise oyunu bir önceki seçime göre 3,9 puan artırarak yüzde 8,8 oy oranını yakaladı.

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Hükümetten ayrılarak ülkede erken genel seçime gidilmesine neden olan Hür Demokrat Parti (FDP) bu seçimlerde yüzde 4,3 oy oranıyla, yüzde 5'lik barajın altında kaldı. İlk kez genel seçimlere katılan "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi de yüzde 4,9 oy oranıyla barajı aşmayı kıl payı kaçırdı.



Almanya Federal Meclis'te sandalye dağılımı şu şekilde: CDU/CSU 208, AfD 152, SPD 120, Yeşiller 85, Sol Parti 62

Bu sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olamıyor. Almanya'da Federal Meclis'te çoğunluk sağlanması için en az 316 milletvekilini bulmak gerekiyor. Bu durumda toplam 328 milletvekiline ulaşan CDU/CSU ve SPD arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması en güçlü ihtimal.

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NATO DAĞILIYOR MU? ABD'DEN KOPUŞ SİNYALİ

Peki Almanya seçimleri günyayı nasıl etkileyecek? İngiliz Guardian gazetesi bugünkü analizinde "Aşırı sağcı Alternative für Deutschland'ın (AfD) dramatik yükselişi, Avrupa'nın artan küresel tehditlere vereceği yanıta öncülük edecek bir hükümetin kurulmasını zorlaştıracak gibi görünüyor." ifadelerini kullanırken, The Telegraph gazetesi ise Almanya'nın gelecek şansölyesi olmaya hazırlanan Friedrich Merz'in açıklamalarına dikkat çekti.

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Merz seçim sonrası yaptığı ilk açıklamada NATO'nun dağılabileceğinin sinyalini verdi ve Avrupa'nın ABD'den "bağımsız" bir ittifak kurmaya hazırlanması gerektiğini vurguladı. Avrupa'nın ABD ile 80 yıllık ittifakının tarihe karışabileceğini ima eden Merz, Trump'ı sert bir dille eleştirerek, yönetiminin taktiklerin Moskova'ya benzetti.



AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SİYASİ MANZARASINI SARSABİLİR

Politico'ya göre yeni Alman hükümetinin tam olarak nasıl şekilleneceği henüz belli değil ancak herkesin bildiği tek bir şey var, o da Merz'in Almanya'yı mevcut Şansölye Olaf Scholz'unkinden farklı bir yöne götüreceği. Almanya artık sonsuza kadar değişti ve artık 2021'e kadar, yine CDU'lu Angela Merkel'in 16 yıl boyunca yönettiği Almanya'ya bile benzemeyebilir.

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Uzun süredir devam eden nükleer enerji politikasında olası bir U dönüşü, Çin konusunda daha şahin bir çizgi ve AB ticaretini desteklemek için Alman-Fransız eksenini yeniden başlatma planlarına kadar Merz, Almanya'nın ve tüm Avrupa Birliği'nin siyasi manzarasını bir çırpıda sarsabilir.



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CNN ınternational 69 yaşındaki Merz'in, göç, ekonomi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalar nedeni ile değişen uluslararası arenada çok büyük bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgularken, haftalık haber dergisi Die Zeit, yeni küresel gerçekler göz önüne alındığında Merz'in "inanılmaz boyutlarda bir sorunlar dağı" ile karşı karşıya olduğunu yazdı.

YENİ HÜKÜMET ZOR KOŞULLAR ARASINDA GÖREV YAPACAK

Almanya'nın yeni başbakanını dünya siyasetini etkileyebilecek önemli kararlar bekleyecek. Ayrıca yeni hükümet orduya daha fazla bütçe ayrılması için baskı altında olacak.

Almanya Ukrayna'ya en fazla askeri yardım sağlayan ikinci ülke. Bir sonraki hükümet, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi "diktatör" olarak nitelendiren ve Rusya'ya karşı oluşturulan Batı bloğunu delen bir ABD başkanıyla karşı karşıya gelecek.

Alman siyasi liderleri ek olarak, AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ile görüşen ve aşırı sağla ittifak yapmama anlayışına son verilmesi çağrısında bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın tutumu karşısında şaşkınlığa uğradı.

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Almanya'da aşırı sağ ile ittifak, ülkenin Nazi geçmişinden ötürü bir tabu olarak görülüyor ve "güvenlik duvarı" olarak adlandırılıyor.



Merz, geçen ay parlamentoda AfD tarafından desteklendiğinde, bu tabuyu yıkmak ve aşırı sağa göz kırpmakla suçlanmıştı.

Sığınmacılar için aile birleşimini sonlandırmayı ve polisin sınır dışı kararlarında yetkilerini artırmayı öngören yasa tasarısıyla puan toplamak isteyen Merz, bu konuda AfD'den de destek almıştı.

Ancak Alman Federal Meclisi'ndeki hararetli tartışmaların ardından yapılan oylamada Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) sunduğu tasarı, 338 oya karşı, 350 oyla reddedilmişti.