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Dünya
AA
Haber Giriş: 17.06.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: Almanya’da silahlı saldırı: 2 ölü

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Son dakika: Almanya’da silahlı saldırı: 2 ölü

Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.

 Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinin Espelkamp şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü bildirildi.

 Alman Haber Ajansının (DPA) Bielefeld polisine dayandırdığı haberine göre, Espelkamp şehir merkezinde silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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