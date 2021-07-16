Son dakika... Almanya'da sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor: Onlarca ölü, yüzlerce kişi kayıp!

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Şiddetli yağmurun Almanya'nın batı bölgelerinde sele yol açmasının ardından altı bina çöktü.

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 95'e yükseldi.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de eyaletteki sellerde hayatını kaybedenlerin resmi sayısının bir saat önce 52 olduğunu söyledi. Dreyer, durumun hala ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Acı da bitmiyor." ifadesini kullandı.

Sular çekildikçe felakette boğulan insanların bulunduğunu anlatan Dreyer, durumun korkunç olduğunu dile getirdi.

Kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkin çok farklı sayıların bulunduğunu vurgulayan Dreyer, sayıları doğrulayamadıklarını çünkü çok sayıda kişiye telefonla ulaşılamadığını kaydetti.



Köln bölge yönetiminden yapılan açıklamada da Erfstadt kentinin Blessem ilçesinde bazı evlerin çöktüğü, çok sayıda kişinin arandığı belirtildi.

Evlerden acil çağrılar geldiği ancak çoğu zaman kurtarmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

Schuld bei Adenau bölgesinde yaklaşık 25 evin daha çökme tehlikesi altında olduğu da gelen haberler arasında.

Yapılan resmi açıklamada Schuld isimli köyde çöken evlerde yaşayan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi.

'ÜST KATLARA ÇIKIN'

Güvenlik güçleri felaketin boyutu hakkında net bir bilgi paylaşmazken son durum hakkında bilgi veren Jürgen Pfoehleer, insanları evde kalmaya ve mümkünse evlerinin üst katlarına çıkmaya çağırdı.

Gelen ilk bilgiler sel felaketinin yaşandığı bazı bölgelere kara yolu ulaşımının kapandığına işaret ediyor.

Ayrıca Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'nın büyük bölümünde demiryolu bağlantıları askıya alındı.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istenildiği belirtiliyor.

Sele neden olan yağışların yarın itibari ile azalması bekleniyor.

Ülkede dün başlayan yoğun yağışlar, bölgede görev yapan bir itfaiye erininin boğularak ölmesine neden olmuştu.

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