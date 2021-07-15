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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 15.07.2021 - 08:02 | Son Güncelleme:

Son dakika.... Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor onlarca kişi kayıp!

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Son dakika.... Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor onlarca kişi kayıp!

Almanya'da şiddetli yağmurun neden olduğu sel nedeniyle 6 bina çöktü. Reuters'ta yer alan son dakika bilgisine göre, en az 9 kişi kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.

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  • Almanyada sel felaketi: Ölü sayısı artıyor onlarca kişi kayıp
  • Almanyada sel felaketi: Ölü sayısı artıyor onlarca kişi kayıp
  • Almanyada sel felaketi: Ölü sayısı artıyor onlarca kişi kayıp
  • Almanyada sel felaketi: Ölü sayısı artıyor onlarca kişi kayıp
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Şiddetli yağmurun Almanya'nın batı bölgelerinde sele yol açmasının ardından altı bina çöktü.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ta yer alan son dakika bilgisine göre, en az 9 kişi kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 50 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Altena ve Wedohl kasabalarında görev başındaki iki itfaiyecinin de arama kurtarma çalışmaları sırasında hayatlarını kaybettikleri duyuruldu.

Schuld bei Adenau bölgesinde yaklaşık 25 evin daha çökme tehlikesi altında olduğu da gelen haberler arasında.

Yapılan resmi açıklamada Schuld isimli köyde çöken evlerde yaşayan kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisine yer verildi.

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Güvenlik güçleri felaketin boyutu hakkında net bir bilgi paylaşmazken son durum hakkında bilgi veren Jürgen Pfoehleer, insanları evde kalmaya ve mümkünse evlerinin üst katlarına çıkmaya çağırdı.

Gelen ilk bilgiler sel felaketinin yaşandığı bazı bölgelere kara yolu ulaşımının kapandığına işaret ediyor.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istenildiği belirtiliyor.

Ülkede dün başlayan yoğun yağışlar, bölgede görev yapan bir itfaiye erininin boğularak ölmesine neden olmuştu.

Almanya'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
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