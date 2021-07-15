Son dakika.... Almanya'da sel felaketi: 4 kişi öldü, onlarca kişi kayıp!

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Ülke basınında yer alan haberlere göre, şiddetli yağmurun batı Almanya'da şiddetli sele yol açmasının ardından altı bina çöktü.

Aynı haberlerde bu binalarda yaşayan 30 kişinin kayıp olduğu bilgisine yer verildi.

Schuld bei Adenau bölgesinde yaklaşık 25 evin daha çökme tehlikesi altında olduğu da belirtildi.

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, 4 kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri felaketin boyutu hakkında net bir bilgi paylaşmazken yetkililer selin etkili olduğu bölgelerde yaşayanlar için 'evde kalın' çağrısında bulundu.

Gelen ilk bilgiler sel felaketinin yaşandığı bazı bölgelere kara yolu ulaşımının kapandığına işaret ediyor.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bazı bölgelerde ordudan da yardım istenildiği belirtiliyor.

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