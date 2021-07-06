Son dakika: Almanya'da panik: Havaalanında bıçaklı saldırı!
Son dakika haberine göre Almanya'nın Düsseldorf şehrinde havaalanında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişinin yaralandığı açıklandı.
Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre Almanya'nın Düsseldorf şehrinde havaalanında bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişinin yaralandığı açıklandı.
Almanya Federal polisi, Düsseldorf havaalanının otoparkında bıçaklı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Bir kişinin bıçakla yaralandığı aktarılırken, saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtildi.
Yerel saatle 12.16’da gerçekleşen saldırıda, saldırganın havalimanı otoparkına doğru yürüyen bir kişiye saldırdığı aktarıldı.
Federal polis sözcüsü, yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı.
Saldırgan olay yerinden kaçarken polisin geniş çaplı arama yaptığı bildirildi.
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