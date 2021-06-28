Son dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı

Almanya yine bir saldırı haberi ile gündemde. Erfurt kentinde sabah saatlerinde bıçaklı bir saldırı yaşandı.

Yerel saatle 6.00'da meydana gelen saldırı nedeniyle iki kişi yaralandı. 45 ve 68 yaşlarındaki iki kurbanın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Bölgede operasyon başlatan polis, saldırganın yirmili yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Yerel basında yer alan bilgiye göre operasyon kapsamında helikopter de kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde ülkenin Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenleri hedef almıştı.

Bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor