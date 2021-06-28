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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 28.06.2021 - 11:40 | Son Güncelleme:

Son dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı

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Son dakika: Almanya'da bıçaklı saldırı

Almanya'nın Erfurt kentinde sabah saatlerinde bıçaklı bir saldırı yaşandı. İki kişinin yaralandığı saldırı sonrası polis saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Yerel basında yer alan bilgiye göre operasyon kapsamında helikopter de kullanılıyor.

Almanya yine bir saldırı haberi ile gündemde. Erfurt kentinde sabah saatlerinde bıçaklı bir saldırı yaşandı.

Yerel saatle 6.00'da meydana gelen saldırı nedeniyle iki kişi yaralandı. 45 ve 68 yaşlarındaki iki kurbanın hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. 

Bölgede operasyon başlatan polis, saldırganın yirmili yaşlarında bir erkek olduğunu duyurdu. Yerel basında yer alan bilgiye göre operasyon kapsamında helikopter de kullanılıyor.

Almanyada bıçaklı dehşet 3 ölü, 6 yaralı
Almanya'da bıçaklı dehşet! 3 ölü, 6 yaralı

Geçtiğimiz günlerde ülkenin Würzburg şehrinin Barbarossa Meydanı'nda bıçaklı saldırgan, yoldan geçenleri hedef almıştı.

Bu saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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