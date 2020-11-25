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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.11.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Son dakika: Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Son dakika: Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakan Merkel'in başbakanlıkta bakanlar kurulu toplantısı sırasında bir kişi arabayla başbakanlık binasına dalmak istedi. Otomobil demir parmaklıkları geçemedi.

Berlin'de çarşamba sabahı korkulu anlar yaşandı. Başbakan Merkel bakanlar kurulu toplantısı yaparken, bir kişi arabasıyla başbakanlık binasına dalmak istedi. Bir tarafında "sizi korkunç çocuk ve yaşlı katilleri", diğer tarafında ise "bu küreselleşme siyasetine son" yazılı aracı başbakanlık kapısı önündeki demir korkulukların üzerine süren sürücü bariyerleri geçemedi. Demir parmaklıklar zarar gördü.

Aynı aracın 2014'te de başbakanlık binasına girmek istediği belirlendi. O zaman da aracın bir tarafında "insanlığı öldüren iklim değişikliği durdurulsun", diğer tarafında ise "Nicole seni seviyorum" yazıyordu.

Polis olay yerinde geniş önlemler aldı.

Son dakika: Almanyada Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi

Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.

Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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