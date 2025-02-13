Son dakika: Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı

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Almanya’nın Münih kentinde bir Mini Cooper marka bir otomobilin sürücüsü, sabah saat 10.30 sıralarında Seidl Caddesi’nde grev yapan Birleşik Hizmet Sendikası’na bağlı (Ver.di) belediye işçilerinin üzerine aracını sürdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Bild'de yer alan habere göre, polis olayı doğrularken sosyal medyaya düşen görüntülerde bölgede büyük bir kalabalık olduğu görüldü.

İlk belirlemelerin ardından Alman basınına konuşan itfaiye sözcüsü Bernhard Peschke, 2'si ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Peschke, "Şu anda 20 yaralı var, bunlardan birçoğunun durumu ağır, bazılarının ise hayati tehlikesi var" dedi.

Bild gazetesine konuşan Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, polisin kendisine yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu söylediğini aktardı. Reiter, “Derin bir şok yaşıyorum. Dualarım yaralılarla birlikte” ifadesinde bulundu.

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GÖRGÜ TANIKLARI: KALABALIĞIN ARASINA KASITLI OLARAK DALDI



BR 24 olay yerine polis ve ambulans ekiplerinin gönderildiğini yaralıların durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını duyurdu.



Yayın organına konuşan görgü tanıkları aracın kalabalığın arasına kasıtlı olarak daldığını ve bir kişinin polis tarafından yakalandığını iddia etti.





Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O — Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025

SENDİKACILARIN PROTESTOSU VARDI

CNN Türk Berlin Temsilcisi Erhan Merttürk canlı yayında yaptığı açıklamada "Olay bir kaza mı saldırı mı henüz bir şey söylemek mümkün değil. Olay henüz çok taze. Bir kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Olayın sendikacıların bir protestosu sırasında gerçekleştiği öğrenildi." ifadelerini kullandı.





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POLİSTEN AÇIKLAMA

Münih Polis Teşkilatı’nın X hesabından yapılan açıklamada da zanlının yakalandığı ve başka bir saldırganın olmadığı belirtildi. Sürücünün kasıtlı olarak mı kalabalığın üzerine sürdüğü yoksa gazla freninin yerini mi karıştırdığı polis soruşturmasında ortaya çıkacak.



Polis sözcüsü olaya ilişkin ilk açıklamasında yetkililerin olay yerinde olduğunu açıkladı ve vatandaşlardan spekülasyon yapmaktan kaçınmalarını istedi.





Verdi Demo in München.

Auto rast in die Demo. pic.twitter.com/cLBHaDebfi — AlternativeMitte (@ZamirSh11842484) February 13, 2025

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Almanya'nın Münih kenti, yarın uluslararası 61. Münih Güvenlik Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Kritik toplantı öncesi gerçekleşen olay güvenlik endişelerine neden oldu.

Aralarında küresel düzeyde faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu 500'ün üzerinde davetli de konferansın katılımcıları arasında yer alıyor.

200'den fazla etkinliğin planlandığı konferansta dünyanın değişik bölgelerindeki krizler, savunma ve dış politika konuları da ele alınacak.



Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştı.