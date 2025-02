Son dakika: Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı

Almanya’nın Münih kentinde bir Mini Cooper marka bir otomobilin sürücüsü, sabah saat 10.30 sıralarında Seidl Caddesi’nde grev yapan Birleşik Hizmet Sendikası’na bağlı (Ver.di) belediye işçilerinin üzerine aracını sürdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.



Bild'de yer alan habere göre, polis olayı doğrularken sosyal medyaya düşen görüntülerde bölgede büyük bir kalabalık olduğu görüldü.

İlk belirlemelerin ardından Alman basınına konuşan itfaiye sözcüsü Bernhard Peschke, 2'si ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığını açıkladı.

Peschke, "Şu anda 20 yaralı var, bunlardan birçoğunun durumu ağır, bazılarının ise hayati tehlikesi var" dedi.

Bild gazetesine konuşan Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter, polisin kendisine yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu söylediğini aktardı. Reiter, “Derin bir şok yaşıyorum. Dualarım yaralılarla birlikte” ifadesinde bulundu.

GÖRGÜ TANIKLARI: KALABALIĞIN ARASINA KASITLI OLARAK DALDI



BR 24 olay yerine polis ve ambulans ekiplerinin gönderildiğini yaralıların durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadığını duyurdu.



Yayın organına konuşan görgü tanıkları aracın kalabalığın arasına kasıtlı olarak daldığını ve bir kişinin polis tarafından yakalandığını iddia etti.





Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O