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Son dakika: Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var...

#ALMANYA#Araç#Berlin

Almanya'nın başkenti Berlin'de bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. Olayın kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu henüz bilinmiyor.

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Almanya'nın başkenti Berlin’deki Charlottenburg semtinde yer alan Rankestrasse Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen bir şahsın kullandığı araç mağazanın önündeki kalabalığın arasına daldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 8 KİŞİ İSE YARALANDI

Korkunç olayda en az bir kişinin hayatını kaybettiği 8 kişininse yaralandığı açıklandı. Yaralı sayısı başta 30 olarak açıklansa da Alman yetkililer yaralı sayısını 8 olarak güncelledi.

Son dakika: Almanyada bir araç kalabalığın arasına daldı Ölü ve yaralılar var...

ARACI KULLANAN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis aracı kullanan şahısın erkek olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.

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Olayın kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu henüz bilinmiyor.

Son dakika: Almanyada bir araç kalabalığın arasına daldı Ölü ve yaralılar var...

Almanya'da 2016 yılında terör örgütü DAEŞ sempatizanı olduğu belirtilen bir şahıs kullandığı kamyonu Noel pazarındaki kalabalığın arasına sürmüş olayda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

2020 yılının Aralık ayındaysa Trier şehrinde bir adam arabası ile insan trafiğinin yoğun olduğu bir caddeye dalarak 4 yetişkin bir de bebeğin ölümüne neden olmuştu.

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#ALMANYA#Araç#Berlin

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