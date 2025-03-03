Son dakika... Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Haberin Devamı

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor ancak polis bir operasyon başlatıldığını belirterek vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.



Canlı yayınında olayla ilgili bilgi veren CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan MertTürk, söz konusu aracın sivil bir araç olduğunu belirtti ve "Mannheim'daki olayın gerçekleştiği cadde, trafiğe kapalı. İnsanların yürüyüş için gittiği bir yerde gerçekleşiyor. Mannheim'de emniyet güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı." ifadelerini kullandı.



Sürücünün Polonyalı olduğu iddia ediliyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.



ALMAN MEDYASI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR



İlk edinilen bilgiye göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla ilerleyen siyah bir SUV, kalabalığın arasına daldı. ‘Mannheim24’ün haberine göre, çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Haberin Devamı

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre olay yerinde bir kişi brandanın altında yatıyordu. Kadının öldüğü ya da ağır yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



BREAKING - An immigrant has just committed a vehicle ramming attack in Mannheim, Germany, causing multiple casualties.



pic.twitter.com/NSicyCjZyq — Right Angle News Network (@Rightanglenews) March 3, 2025

Bild Gazetesi olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını duyurdu. Polisin bölgedeki operasyonunu detaylandıran gazeteifadelerini kullandı.

13 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde yine bir araç sendika protestosu düzenleyen kalabalığın arasına dalmış yaşanan olayda onlarca kişi yaralanmıştı.

Haberin Devamı

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştı.