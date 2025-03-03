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Son dakika... Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

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#Mannheim#Almanya#Araç Kalabalığa Daldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 15:18

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı bildirildi. Alman medyası olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, yaralılar olduğunu ve polisin bölgede operasyon başlattığını duyurdu.

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Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor ancak polis bir operasyon başlatıldığını belirterek vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.

Canlı yayınında olayla ilgili bilgi veren CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan MertTürk, söz konusu aracın sivil bir araç olduğunu belirtti ve "Mannheim'daki olayın gerçekleştiği cadde, trafiğe kapalı. İnsanların yürüyüş için gittiği bir yerde gerçekleşiyor. Mannheim'de emniyet güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı." ifadelerini kullandı.

Sürücünün Polonyalı olduğu iddia ediliyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.

Son dakika... Almanyada araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

ALMAN MEDYASI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İlk edinilen bilgiye göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla ilerleyen siyah bir SUV, kalabalığın arasına daldı. ‘Mannheim24’ün haberine göre, çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

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Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre olay yerinde bir kişi brandanın altında yatıyordu. Kadının öldüğü ya da ağır yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Son dakika... Almanyada araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

BİLD: ÖLÜ VE YARALILAR VAR, SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Bild Gazetesi olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin yaralandığını duyurdu. Polisin bölgedeki operasyonunu detaylandıran gazete "Otomobilin sürücüsü tutuklandı. Şehrin dışına çıkan tüm yollar ve köprüler kontrol ediliyor ve bir helikopter Mannheim üzerinde daireler çiziyor." ifadelerini kullandı.



ALMANYA'YI SARSAN SALDIRILAR

13 Şubat'ta Almanya'nın Münih kentinde yine bir araç sendika protestosu düzenleyen kalabalığın arasına dalmış yaşanan olayda onlarca kişi yaralanmıştı.

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Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

Saldırının ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşılmıştı.

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#Mannheim#Almanya#Araç Kalabalığa Daldı

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