Son dakika... Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayaların arasına daldığı öğrenildi. Olayın kaza mı yoksa bir saldırı mı olduğu henüz bilinmiyor ancak polis bir operasyon başlatıldığını belirterek vatandaşların bölgeden uzak durmasını istedi.



Canlı yayınında olayla ilgili bilgi veren CNN Türk Berlin temsilcisi Erhan MertTürk, söz konusu aracın sivil bir araç olduğunu belirtti ve "Mannheim'daki olayın gerçekleştiği cadde, trafiğe kapalı. İnsanların yürüyüş için gittiği bir yerde gerçekleşiyor. Mannheim'de emniyet güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardı." ifadelerini kullandı.



Sürücünün Polonyalı olduğu iddia ediliyor ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama yok.



ALMAN MEDYASI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR



İlk edinilen bilgiye göre, Paradeplatz’dan su kulesine doğru hızla ilerleyen siyah bir SUV, kalabalığın arasına daldı. ‘Mannheim24’ün haberine göre, çok sayıda kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Alman Haber Ajansı’nın (DPA) haberine göre olay yerinde bir kişi brandanın altında yatıyordu. Kadının öldüğü ya da ağır yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.



BREAKING - An immigrant has just committed a vehicle ramming attack in Mannheim, Germany, causing multiple casualties.



pic.twitter.com/NSicyCjZyq