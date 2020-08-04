Son dakika! Almanya, Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını 4 il için kaldırdı

Son dakika haberi... Almanya'da seyahat sektörü, yaz tatili yapmak isteyen milyonlarca insan Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısı kararını kaldırmasını bekliyordu. Almanya korona salgını nedeniyle Türkiye'ye aldığı seyahat uyarısını Akdeniz ve Ege bölgeleri için nihayet kaldırdı. Alman Dışişleri Bakanlığı uzun süredir turizmcilerin dört gözle beklediği sevindirici kararı verdi.

Almanya korona salgını nedeniyle Türkiye de dahil yaklaşık yaklaşık 130 ülkeye 31 Ağustos tarihine kadar seyahat uyarısı kararı almıştı. Alman Dış işleri Bakanlığı Türkiye hakkında dün seyahat bilgisini güncelledi. Seyahat bilgisinde koronavirüs nedeniyle “Türkiye'ye gerekli olmayan, turistik seyahatlere karşı uyarımız devam ediyor. Ancak Ege Bölgesindeki Aydın, İzmir ve Muğla ile Akdeniz Bölgesi'ndeki Antalya illeri Türk hükümetinin aldığı geniş turizm ve hijyen taslağına sıkı sıkıya uyulması koşuluyla seyahat uyarısının dışındadır” denildi.

TEST MECBURİ

Seyahat bilgisinde bu hijyen taslağının içinde test şartının da bulunduğu belirtildi. Dış İşleri Bakanlığı'nın güncellediği Türkiye seyahat bilgisinde Türkiye'de tatil yapan herkesin Almanya'ya dönmeden 48 saat önce korona testi yaptırması gerektiği vurgulandı. Akdeniz ve Ege bölgeleri için seyahat uyarısı kalkmış olmasına rağmen, Almanya Türkiye'den dönen tatilcilerin hepsine test şartını böylece kaldırmamış oluyor. Almanya mevcut uygulamada sadece riskli bölge ve ülkelerden gelenlere test ya da 14 gün ev karantinası şartı koşuyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat bilgisinde testin Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı laboratuvarlarda yapılması gerektiği, 15 ile 30 Euro arasında değişen masrafı da yolcuların karşılaması gerekeceği belirtildi. Test sonucu pozitif çıkanların Türkiye'de karantinada kalması veya tedavi edilmesi gerektiği vurgulandı.

ALMANYA'DA TEST

Almanya riskli bölge ve ülkelerden dönen turistlere havaalanlarında, tren istasyonları ve sınırlarda mecburi test kararı aldı. Mecburi testler için istasyonlar kuruldu. Ancak uygulamanın bu hafta yürürlüğe gireceği belirtildi. Uygulama yürürlüğe girinceye kadar gönüllü testler mümkün veya 14 gün karantina gerekiyor.

Riskli bölge ve ülkelerden gelmeyenler için test mecburiyeti anayasal açıdan zor. Ancak Alman Dışişleri Bakanlığı buna rağmen Türkiye'den dönen herkes için testi mecburi tutuyor ve testi Türkiye'de yaptırmasını istiyor.

SERT ELEŞTİRİLİYORDU

Avrupa ülkelerine seyahat uyarısını kaldıran Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırmaması çok sert eleştirilere hedef olmuştu. Türkiye ve Türkiye'ye turlar düzenleyen büyük seyahat şirketleri Almanya'nın bu kararını daha çok siyasi bir karar olarak niteledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seyahat uyarısının kaldırılması için Berlin'de 2 Temmuz tarihinde mevkidaşı Heiko Maas ile görüştü. Maas, ikili görüşmede Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede uyguladığı önlemler raporunu inceleyip, gelişmeleri değerlendirdikten sonra karar vereceklerini söyledi. Alman Dışişleri Bakanı bu görüşmede bazı bölgeler için seyahat uyarısının kaldırılabileceği mesajını verdi. Bu inceleme ve turizm bölgeleri için uyarıyı kaldırma kararı bir ayı aşkın sürdü.

ALMAN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLAMAYA HAZIRIZ

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Almanya; Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla’yı kapsayan turistik bölgelerimize yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırdı. Türkiye olarak 'Sağlıklı Turizm Sertifika Programı' ile Alman misafirlerimizi ağırlamaya hazırız" dedi.

TURİZMCİLERİ SEVİNDİRDİ

Almanya'nın Kovid-19'dan dolayı Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Aydın, Antalya, İzmir ve Muğla için kaldırması Egeli turizmcileri sevindirdi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kararı büyük bir sevinçle karşıladıklarını söyledi.

Almanya'nın Avrupa Birliği içindeki önemine değinen Gencer, "Bu kararla turizmcinin bayramı devam ediyor. Umarım turizm sektöründe pandemi nedeniyle açılan yaralar biraz olsun kapanır." dedi

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de Türkiye'siz bir Avrupa ve dünya turizmcinin olmayacağına dikkati çekerek "Kültür ve Turizm Bakanımızın çok büyük bir başarısı. Sağlık Bakanlığımızın büyük bir başarı. Bugün İspanya'ya turist gönderilmezken Türkiye'ye gönderilmesi, Türk turizmine ve sağlık sektörüne olan güvenin göstergesidir. Bundan sonra da tüm Avrupa'nın Türkiye'ye uçuşları serbest bırakacağını gösteriyor. Bu turizm ve sağlık sektörümüzün zaferidir." diye konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise kararın hem Türk turizmi hem de Çeşme için büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.