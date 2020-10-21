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AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 18:05 | Son Güncelleme:

Son dakika... Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı

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Son dakika... Almanya Sağlık Bakanı koronavirüse yakalandı
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Spahn'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından evinde izolasyona girdiği belirtildi.

Açıklamada, Spahn’ın temasta olduğu tüm kişilerin bilgilendirildiği ifade edilerek, Bakan Spahn'ın soğuk algınlığı semptomları taşıdığı kaydedildi.

Spahn, gün içinde Bakanlar Kurulu toplantısına da katılmıştı.

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