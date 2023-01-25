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Son dakika: Almanya beklenen tank kararını açıkladı

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#Almanya#Ukrayna#Tank
Son dakika: Almanya beklenen tank kararını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 13:39

Almanya beklenen kararını az önce açıkladı ve Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının teslimatını onayladı. Almanya hükümet sözcüsü, ilk adımda 14 adet Leopard 2 tankı sağlanacağını ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki eğitimine yakında başlanacağını duyurdu.

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Almanya hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit az önce yaptığı açıklama ile Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları göndereceğiniduyurdu.

Hebestreit ilk adımda askeri stoklardan 14 Leopard 2 tankı sağlanacağını ve Ukrayna askerlerinin Almanya'daki eğitimine yakında başlanacağını duyurdu.

POLONYA DA İZİN BEKLİYORDU

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius daha önce yaptığı açıklamada, diğer ülkelere Ukrayna ordusuna Leopard 2 tanklarının kullanımı konusunda eğitim verebileceklerini söylediklerini açıklamış ancak Ukrayna'ya tank gönderme taahhüdünde bulunmamıştı.

Polanya hükümeti bu hafta Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard 2 tanklarını göndermek istediğini ancak Almanya'nın ihracat iznine ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü'ne göre en az 16 ülke Leopard 2 tanklarına sahip.

Son dakika: Almanya beklenen tank kararını açıkladı

GÖZLER ABD'YE ÇEVRİLDİ

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ABD ve Almanya bir süredir Ukrayna'ya tank yardımı konusunda hem ülke içinde kamuoyunun hem de Batılı müttefiklerinin baskısı altındaydı. Almanya'nın kararı sonrası ABD'nin de Ukrayna'ya onlarca M1 Abrams tankı göndereceğini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Ukrayna yetkilileri bir süredir tank yardımının Rusya'yla savaşta önemli bir fark yaratabileceğini söylüyordu.

KREMLİN'DEN TEPKİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya göndermesi beklenen ABD yapımı Abrams tanklarını hedef aldı. Peskov, "Birçok uzmanın bu fikrin saçma olduğunu düşündüğünden eminim. Bu, teknolojik nedenlerden dolayı başarısız olacak bir plan. Asıl mesele şu ki bunun Ukrayna ordusuna katabileceği potansiyel abartılıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu tankların Ukrayna'ya tedarik edilmesi durumunda Rus ordusunun hedefi olacağını vurgulayan Peskov, "Bu tanklar tıpkı diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bu Avrupalı vergi mükelleflerinin omuzlarına yeni bir yük getirecek” dedi.

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#Almanya#Ukrayna#Tank

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